Soirée Orientale Salle des fêtes Villeneuve-de-Marsan
Soirée Orientale Salle des fêtes Villeneuve-de-Marsan lundi 10 novembre 2025.
Soirée Orientale
Salle des fêtes 60 avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes
Tarif : 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-11-10
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-10
La gastronomie orientale s’invite à Villeneuve de Marsan pour une soirée qui en fera saliver plus d’un !
Au menu Samoussas | Couscous Royal | Douceurs du Maghreb | Vin | Café ou Thé.
Pour les enfants jusqu’à 13ans, un menu spécial leur sera proposé (nuggets & frites | glace).
Sur résa avant 5/11.
Attention, pour pouvoir se régaler il faudra réserver avant le 5 Novembre ! .
Salle des fêtes 60 avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 75 43 90
English : Soirée Orientale
Oriental gastronomy invites itself to Villeneuve de Marsan for an evening that will leave many mouths watering!
On the menu: Samoussas | Royal Couscous | Maghreb sweets | Wine | Coffee or Tea.
For children under 13, a special menu will be available (nuggets & fries | ice cream).
Reservations required by 5/11.
German :
Die orientalische Gastronomie lädt sich in Villeneuve de Marsan zu einem Abend ein, der vielen das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt!
Auf der Speisekarte stehen: Samoussas | Couscous Royal | Süßigkeiten aus dem Maghreb | Wein | Kaffee oder Tee.
Für Kinder bis 13 Jahre wird ein spezielles Menü angeboten (Nuggets & Pommes frites | Eis).
Reservierungen bis 5/11.
Italiano :
La gastronomia orientale si invita a Villeneuve de Marsan per una serata che farà venire l’acquolina in bocca a più di qualcuno!
Nel menu: Samoussas | Couscous reale | Dolci magrebini | Vino | Caffè o tè.
Per i bambini fino a 13 anni sarà disponibile un menu speciale (crocchette e patatine | gelato).
Su prenotazione entro il 5/11.
Espanol : Soirée Orientale
La gastronomía oriental se invita a Villeneuve de Marsan para una velada que hará la boca agua a más de uno
En el menú: Samoussas | Cuscús real | Dulces magrebíes | Vino | Café o té.
Para los niños de hasta 13 años, habrá un menú especial (nuggets & chips | helado).
Con reserva antes del 5/11.
