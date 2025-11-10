Soirée Orientale Salle des fêtes Villeneuve-de-Marsan

Soirée Orientale Salle des fêtes Villeneuve-de-Marsan lundi 10 novembre 2025.

Soirée Orientale

Salle des fêtes 60 avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes

La gastronomie orientale s’invite à Villeneuve de Marsan pour une soirée qui en fera saliver plus d’un !

Au menu Samoussas | Couscous Royal | Douceurs du Maghreb | Vin | Café ou Thé.

Pour les enfants jusqu’à 13ans, un menu spécial leur sera proposé (nuggets & frites | glace).

Sur résa avant 5/11.

Salle des fêtes 60 avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 75 43 90

English : Soirée Orientale

Oriental gastronomy invites itself to Villeneuve de Marsan for an evening that will leave many mouths watering!

On the menu: Samoussas | Royal Couscous | Maghreb sweets | Wine | Coffee or Tea.

For children under 13, a special menu will be available (nuggets & fries | ice cream).

Reservations required by 5/11.

German :

Die orientalische Gastronomie lädt sich in Villeneuve de Marsan zu einem Abend ein, der vielen das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt!

Auf der Speisekarte stehen: Samoussas | Couscous Royal | Süßigkeiten aus dem Maghreb | Wein | Kaffee oder Tee.

Für Kinder bis 13 Jahre wird ein spezielles Menü angeboten (Nuggets & Pommes frites | Eis).

Reservierungen bis 5/11.

Italiano :

La gastronomia orientale si invita a Villeneuve de Marsan per una serata che farà venire l’acquolina in bocca a più di qualcuno!

Nel menu: Samoussas | Couscous reale | Dolci magrebini | Vino | Caffè o tè.

Per i bambini fino a 13 anni sarà disponibile un menu speciale (crocchette e patatine | gelato).

Su prenotazione entro il 5/11.

Espanol : Soirée Orientale

La gastronomía oriental se invita a Villeneuve de Marsan para una velada que hará la boca agua a más de uno

En el menú: Samoussas | Cuscús real | Dulces magrebíes | Vino | Café o té.

Para los niños de hasta 13 años, habrá un menú especial (nuggets & chips | helado).

Con reserva antes del 5/11.

