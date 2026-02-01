Soirée Os de Canard

Carnac-Rouffiac Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée conviviale organisée par le Comité des fêtes avec un repas autour du canard. Les participants partageront un moment festif à la salle des fêtes autour d'un menu traditionnel comprenant soupe au fromage, os de canard accompagnés de carcasses, manchons et gésiers avec salade, fromages et crêpes sucrées. Apéritif offert par la mairie et café offert en fin de repas. Les convives doivent apporter leurs couverts.

Carnac-Rouffiac 46140 Lot Occitanie +33 6 72 18 05 83

English :

Friendly evening organized by the Comité des fêtes with a duck dinner

