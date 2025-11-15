Soirée os de canard Cras

Soirée os de canard Cras samedi 15 novembre 2025.

Soirée os de canard

Le Bourg Cras Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Repas champêtre proposé par le comité des fêtes de Cras repas et bonne ambiance garantis !

Le Bourg Cras 46360 Lot Occitanie +33 5 65 36 01 60

English :

Country-style meal proposed by the Cras festivities committee: food and atmosphere guaranteed!

German :

Repas champêtre, das vom Festkomitee von Cras angeboten wird: Essen und gute Stimmung garantiert!

Italiano :

Cena in stile country organizzata dal Comitato della Festa di Cras, con divertimento assicurato!

Espanol :

Comida campestre organizada por el Comité de la Fiesta de Cras, ¡con diversión asegurada!

