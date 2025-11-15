Soirée os de canard Cras
Soirée os de canard Cras samedi 15 novembre 2025.
Soirée os de canard
Le Bourg Cras Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Repas champêtre proposé par le comité des fêtes de Cras repas et bonne ambiance garantis !
Le Bourg Cras 46360 Lot Occitanie +33 5 65 36 01 60
English :
Country-style meal proposed by the Cras festivities committee: food and atmosphere guaranteed!
German :
Repas champêtre, das vom Festkomitee von Cras angeboten wird: Essen und gute Stimmung garantiert!
Italiano :
Cena in stile country organizzata dal Comitato della Festa di Cras, con divertimento assicurato!
Espanol :
Comida campestre organizada por el Comité de la Fiesta de Cras, ¡con diversión asegurada!
