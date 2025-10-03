Soirée Ouverture de la Saison du Théâtre de Poche Héritages Théâtre de Poche Saint-Brieuc

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-04 22:30:00

2025-10-03 2025-10-04

Pour lancer cette nouvelle saison riche de spectacles pluridisciplinaires, de premières fois, et de nouvelles expériences, nous allons retracer le parcours qui nous a mené jusqu’à vous. Le Théâtre de Poche a fêté ses 20 ans et la compagnie Quai-Ouest aura 30 ans en 2026 !!

C’est l’occasion d’un regard dans le rétro tout en présentant scéniquement et visuellement les spectacles qui intègrent cette nouvelle programmation. Deux soirées entre nostalgie et regards complices, retour en arrière et projection en avant, un spectacle éphémère de découverte et d’échange, de rire et de partage… On n’attend plus que vous ! .

L’événement Soirée Ouverture de la Saison du Théâtre de Poche Héritages Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme