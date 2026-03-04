Soirée Oxbow et Around The Waves, Le Royal, Biarritz

Soirée Oxbow et Around The Waves Vendredi 6 mars, 20h30 Le Royal Pyrénées-Atlantiques

OXBOW et AROUND THE WAVES présentent en avant-première les 3 derniers films de surf de la marque française en présence des équipes des films.

Le Royal 8, av. Foch, Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Ciné-surf Le Royal Soirée Oxbow et Around The Waves