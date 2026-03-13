Soirée Oxymore – Performances, expositions, concerts, friperie, drag La Souris Verte Épinal 2 et 3 avril entrée libre

Inscrite dans le cadre de la formation et de la professionnalisation des étudiants de deuxième année, cette soirée annuelle constitue un temps fort dans leur cursus à l’ÉSAL !

### **Un projet pédagogique annuel suivi par l’enseignant Yvain Von Stebut**

Cette soirée offre aux étudiants l’opportunité d’expérimenter l’organisation complète d’un événement culturel, depuis la conception de son identité artistique jusqu’à sa mise en œuvre technique et logistique.

Accompagnés par l’équipe enseignante et les professionnels de La Souris Verte, ils conçoivent un projet hybride mêlant arts visuels, scénographie, création sonore et performances. Ce travail collaboratif valorise la transversalité des pratiques, le travail collectif et l’autonomie, tout en favorisant la rencontre entre jeunes artistes, publics et acteurs culturels du territoire.

La soirée devient ainsi un espace d’apprentissage, où les étudiants mettent en pratique leurs compétences, développent de nouvelles méthodes de production et s’initient aux réalités professionnelles d’un projet artistique partagé.

### **Oxymore – Performances, expositions, concerts, friperie et drag**

« Plongez dans le corps de la souris verte, où la comptine se déchire pour révéler ses entrailles : un monde tendre et terrifiant, sucré et sanglant ; une fête paradoxale où le mignon côtoie le macabre.

Rejoignez les étudiants de l’ÉSAL le temps d’une nuit d’oxymores et laissez-vous porter dans cette douce dissonance. »

**Au programme :**

Jazz Band du Conservatoire d’Epinal/ 2T rap / No Child Tangerine – Indie Rock / Les Épineuses – Drag / Angle mort et clignotant – rap et électro / Carmen en Colère – punk et rock / Ashnoiser – teckno livre / Elyem – DNB

### **Soutien**

La soirée est soutenue par le Crous Lorraine, la CVEC, La Souris Verte, l’ÉSAL Pôle arts plastiques Épinal et l’association étudiante Rhyzome.

En partenariat avec Évodia, les étudiants ont installé deux bornes de collecte de textiles, dont une au Pôle arts plastiques d’Épinal. Elles seront accessibles du 12 mars au 2 avril 2026.

Vous pouvez également réserver votre entrée gratuite et/ou effectuer un [don libre pour la soirée via le lien suivant.](https://www.helloasso.com/associations/rhyzome/evenements/soiree-oximore)

La Souris Verte 17 rue des Etats-Unis 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges



