Soirée PAD’CHELLA Le Paddock Amnéville Amnéville

Soirée PAD’CHELLA

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Paddock Amnéville vous donne rendez-vous pour une soirée Pad’Chella aux airs de festival.

Une ambiance solaire, des sons festifs et une piste de danse prête à vibrer toute la nuit.

Aux platines, DJ Greg Ascori fera monter la température pour une soirée placée sous le signe de la fête.Tout public

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Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Paddock Amnéville invites you to a festival-style Pad-Chella evening.

A sunny atmosphere, festive sounds and a dance floor ready to vibrate all night long.

On the decks, DJ Greg Ascori will turn up the heat for an evening of celebration.

L’événement Soirée PAD’CHELLA Amnéville a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION AMNEVILLE