Soirée PAD’CHELLA Le Paddock Amnéville Amnéville
Soirée PAD’CHELLA Le Paddock Amnéville Amnéville samedi 4 avril 2026.
Soirée PAD’CHELLA
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le Paddock Amnéville vous donne rendez-vous pour une soirée Pad’Chella aux airs de festival.
Une ambiance solaire, des sons festifs et une piste de danse prête à vibrer toute la nuit.
Aux platines, DJ Greg Ascori fera monter la température pour une soirée placée sous le signe de la fête.Tout public
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Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Paddock Amnéville invites you to a festival-style Pad-Chella evening.
A sunny atmosphere, festive sounds and a dance floor ready to vibrate all night long.
On the decks, DJ Greg Ascori will turn up the heat for an evening of celebration.
L’événement Soirée PAD’CHELLA Amnéville a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION AMNEVILLE
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