Soirée Paêlla à Agnos Agnos
Soirée Paêlla à Agnos Agnos samedi 20 juin 2026.
Agnos
Soirée Paêlla à Agnos
Rue des Plouts Agnos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Une soirée Paëlla est organisé par le comité des fêtes d’Agnos ainsi qu’un bal . .
Rue des Plouts Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 83 29 23
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English : Soirée Paêlla à Agnos
L’événement Soirée Paêlla à Agnos Agnos a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn