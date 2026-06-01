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Soirée Paêlla à Agnos Agnos

Soirée Paêlla à Agnos Agnos

Soirée Paêlla à Agnos Agnos samedi 20 juin 2026.

Adresse : Rue des Plouts

Ville : 64400 Agnos

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Agnos

Soirée Paêlla à Agnos

Rue des Plouts Agnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :
2026-06-20

Une soirée Paëlla est organisé par le comité des fêtes d’Agnos ainsi qu’un bal .   .

Rue des Plouts Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 83 29 23 

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English : Soirée Paêlla à Agnos

L’événement Soirée Paêlla à Agnos Agnos a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn