Agnos

Soirée Paêlla à Agnos

Rue des Plouts Agnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Une soirée Paëlla est organisé par le comité des fêtes d’Agnos ainsi qu’un bal . .

Rue des Plouts Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 83 29 23

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English : Soirée Paêlla à Agnos

L’événement Soirée Paêlla à Agnos Agnos a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn