Soirée paella à Belfort-du-Quercy Belfort-du-Quercy

Soirée paella à Belfort-du-Quercy Belfort-du-Quercy samedi 11 octobre 2025.

Soirée paella à Belfort-du-Quercy

301 rue du bourg Belfort-du-Quercy Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

L’association Maison et Terroir organise une soirée paella

L’association Maison et Terroir organise une soirée paella. Pour le côté musical, c’est Redomusiclive qui animera la soirée. Au programme, de la musette, un karaoké, un blind test, et des variétés latino.

Réservation obligatoire avant le 4 octobre. Apportez vos couverts. .

301 rue du bourg Belfort-du-Quercy 46230 Lot Occitanie +33 6 85 80 91 58

English :

The Maison et Terroir association organizes a paella evening

German :

Der Verein Maison et Terroir organisiert einen Paella-Abend

Italiano :

L’associazione Maison et Terroir organizza una serata di paella

Espanol :

La asociación Maison et Terroir organiza una velada de paellas

L’événement Soirée paella à Belfort-du-Quercy Belfort-du-Quercy a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Cahors Vallée du Lot