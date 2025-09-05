Soirée paëlla à Fontet Restaurant Ô lac Fontet
Restaurant Ô lac 95 impasse du port Fontet Gironde
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
À l’occasion du dernier marché nocturne de la saison, nous vous proposons une soirée paella animée par un concert d’Arthur en solo (reprise de chansons françaises). Soirée sur réservation avant le 2 septembre. .
Restaurant Ô lac 95 impasse du port Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 23 81 restaurantolac@hotmail.com
