Soirée Paëlla à Saint-Antoine-Cumond, Saint Privat en Périgord
Soirée Paëlla à Saint-Antoine-Cumond, Saint Privat en Périgord samedi 14 février 2026.
Soirée Paëlla à Saint-Antoine-Cumond
Saint Privat en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Soirée Paëlla à la salle des fêtes de Saint-Antoine-Cumond à 20h. Organisé par la comité des fêtes.
Contact: 06 34 35 24 73
Soirée Paëlla à la salle des fêtes de Saint-Antoine-Cumond à 20h. Organisé par la comité des fêtes.
Contact: 06 34 35 24 73 .
Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 35 24 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Paëlla à Saint-Antoine-Cumond
Paëlla evening at the Saint-Antoine-Cumond village hall at 8pm. Organized by the Comité des fêtes. Valentine’s Day gift basket. Prices: adults 24 ? and up to 13 years 12 ?.
Contact: 06 34 35 24 73
L’événement Soirée Paëlla à Saint-Antoine-Cumond Saint Privat en Périgord a été mis à jour le 2025-12-22 par Val de Dronne