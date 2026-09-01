AGENDA · Antagnac
Soirée paëlla Antagnac
samedi 19 septembre 2026 · Antagnac
Informations pratiques
Antagnac
Soirée paëlla
Salle des fêtes Antagnac Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ambiance années 80
Buvette sur place
Amenez vos couverts
Ambiance années 80
Buvette sur place
Amenez vos couverts .
Salle des fêtes Antagnac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 11 99
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English : Soirée paëlla
’80s vibe
Refreshments available on site
Bring your own utensils
L’événement Soirée paëlla Antagnac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne