Informations pratiques

Antagnac

Soirée paëlla

Salle des fêtes Antagnac Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ambiance années 80

Buvette sur place

Amenez vos couverts

Ambiance années 80

Buvette sur place

Amenez vos couverts .

Salle des fêtes Antagnac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 11 99

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English : Soirée paëlla

’80s vibe

Refreshments available on site

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L’événement Soirée paëlla Antagnac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne