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AGENDA · Antagnac

Soirée paëlla Antagnac

samedi 19 septembre 2026 · Antagnac

Soirée paëlla Antagnac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
47700 Antagnac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
15 15 15 Tarif de base - plein tarif

Antagnac

Soirée paëlla

Salle des fêtes Antagnac Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Ambiance années 80
Buvette sur place
Amenez vos couverts
Ambiance années 80
Buvette sur place
Amenez vos couverts   .

Salle des fêtes Antagnac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 11 99 

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English : Soirée paëlla

’80s vibe
Refreshments available on site
Bring your own utensils

L’événement Soirée paëlla Antagnac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne