Soirée Paëlla Archiac 28 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Soirée Paëlla place du Champ de Foire Archiac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

l’APE les loupiots d’Archiac vous convie à une soirée agréable pour partager un moment convivial autour d’une Paëlla, pensez à amener vos couverts complets.

.

place du Champ de Foire

Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 58 95 15 apelesloupiots@yahoo.fr

English :

the APE les loupiots d’Archiac invites you to a pleasant evening to share a convivial moment over a Paëlla. Don’t forget to bring your full set of cutlery.

German :

die EV les loupiots d’Archiac lädt Sie zu einem gemütlichen Abend mit Paella ein.

Italiano :

l’APE Les Loupiots d’Archiac vi invita a una piacevole serata per condividere un momento di convivialità davanti a una Paëlla. Non dimenticate di portare il vostro set completo di posate.

Espanol :

el APE Les Loupiots d’Archiac le invita a una agradable velada para compartir un momento de convivencia en torno a una Paëlla. No olvide traer su juego completo de cubiertos.

L’événement Soirée Paëlla Archiac a été mis à jour le 2025-06-19 par Offices de Tourisme de Jonzac