Soirée paëlla Arfeuille-Châtain samedi 27 septembre 2025.
Le Bourg Arfeuille-Châtain Creuse
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Paëlla
1 verre de sangria offert
Paëlla, fromage, dessert et café
Réservation avant le 21 septembre au 06 79 73 64 95 ou au 06 69 9436 36
18€ pour les adultes et 10€ pour les enfants -12ans
Possibilité d’avoir un autre plat, renseignements par téléphone .
Le Bourg Arfeuille-Châtain 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 94 36 36
