Soirée paëlla Arfeuille-Châtain samedi 27 septembre 2025.

Le Bourg Arfeuille-Châtain Creuse

Paëlla

1 verre de sangria offert

Paëlla, fromage, dessert et café

Réservation avant le 21 septembre au 06 79 73 64 95 ou au 06 69 9436 36

18€ pour les adultes et 10€ pour les enfants -12ans

Possibilité d’avoir un autre plat, renseignements par téléphone .

Le Bourg Arfeuille-Châtain 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 94 36 36

