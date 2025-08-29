Soirée paëlla au Golf du Puy en Velay Sénilhac Ceyssac
Soirée paëlla au Golf du Puy en Velay Sénilhac Ceyssac vendredi 29 août 2025.
Soirée paëlla au Golf du Puy en Velay
Sénilhac Restaurant Là-Haut du Golf du Puy en Velay Ceyssac Haute-Loire
Début : 2025-08-29 18:30:00
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Vendredi 29 août, ambiance festive garantie au Restaurant Là-Haut ! Paëlla géante, soirée dansante années 80. Paëlla, musique et bonne humeur au rendez-vous ! Avec une vue panoramique sur le golf, le bassin Ponot et les monts du Velay !
Sénilhac Restaurant Là-Haut du Golf du Puy en Velay Ceyssac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 17 77
English :
Friday August 29, a festive atmosphere guaranteed at Restaurant Là-Haut! Giant paella, 80s dance party. Paëlla, music and fun! With a panoramic view of the golf course, the Ponot basin and the Velay mountains!
German :
Freitag, 29. August, garantiert festliche Stimmung im Restaurant Là-Haut! Riesige Paëlla, Tanzabend im Stil der 80er Jahre. Paëlla, Musik und gute Laune sind angesagt! Mit Panoramablick auf den Golfplatz, das Bassin Ponot und die Monts du Velay!
Italiano :
Venerdì 29 agosto, atmosfera di festa garantita al Ristorante Là-Haut! Paella gigante e festa da ballo anni ’80. Paëlla, musica e divertimento! Con vista panoramica sul campo da golf, sul bacino del Ponot e sulle montagne del Velay!
Espanol :
Viernes 29 de agosto, ¡un ambiente festivo garantizado en el Restaurante Là-Haut! Paella gigante y fiesta de baile de los 80. ¡Paella, música y diversión! ¡Con una vista panorámica del campo de golf, la cuenca del Ponot y las montañas del Velay!
