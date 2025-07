Soirée paëlla avec bal populaire au Château de la Mercerie Château de La Mercerie Magnac-Lavalette-Villars

Soirée paëlla avec bal populaire au Château de la Mercerie Château de La Mercerie Magnac-Lavalette-Villars dimanche 13 juillet 2025.

Soirée paëlla avec bal populaire au Château de la Mercerie

Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : 10 – 10 – EUR

– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13 00:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Le château de la Mercerie vous convie à une soirée paella géante suivie d’un bal populaire dans le parc du château de la Mercerie.

Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 63 03 57 chateaudelamercerie16@gmail.com

English :

The Château de la Mercerie invites you to a giant paella evening followed by a popular ball in the Château de la Mercerie park.

German :

Das Château de la Mercerie lädt Sie zu einem riesigen Paella-Abend mit anschließendem Volkstanz im Park des Château de la Mercerie ein.

Italiano :

Lo Château de la Mercerie vi invita a una paella gigante seguita da una danza popolare nel parco dello Château de la Mercerie.

Espanol :

El Château de la Mercerie le invita a una paella gigante seguida de un baile popular en el recinto del Château de la Mercerie.

