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AGENDA · Saulzet

Soirée Paella avec Chez Pom Pom Saulzet

vendredi 9 octobre 2026 · Saulzet

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place de l'église
Ville
03800 Saulzet
Département
Allier
Tarif

Saulzet

Soirée Paella avec Chez Pom Pom

Place de l’église Saulzet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Chez Pom Pom, food truck & événements, vous propose sa paella à Saulzet ! Fruits de mer, crevettes et moules dans une paella généreuse, à déguster en plein air place de l’église
  .

Place de l’église Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 21 13 69  chezpompomfoodtruck@gmail.com

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English :

At Pom Pom, Food Truck & Events, we’re offering our « Saulzet » paella! Seafood, shrimp, and mussels in a hearty paella—enjoy it outdoors at Place de l’Église.

L’événement Soirée Paella avec Chez Pom Pom Saulzet a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule

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