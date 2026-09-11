Informations pratiques

Saulzet

Soirée Paella avec Chez Pom Pom

Place de l’église Saulzet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Chez Pom Pom, food truck & événements, vous propose sa paella à Saulzet ! Fruits de mer, crevettes et moules dans une paella généreuse, à déguster en plein air place de l’église

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Place de l’église Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 21 13 69 chezpompomfoodtruck@gmail.com

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English :

At Pom Pom, Food Truck & Events, we’re offering our « Saulzet » paella! Seafood, shrimp, and mussels in a hearty paella—enjoy it outdoors at Place de l’Église.

L’événement Soirée Paella avec Chez Pom Pom Saulzet a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule