Soirée Paella avec Chez Pom Pom Saulzet
vendredi 9 octobre 2026 · Saulzet
Informations pratiques
Saulzet
Soirée Paella avec Chez Pom Pom
Place de l’église Saulzet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Chez Pom Pom, food truck & événements, vous propose sa paella à Saulzet ! Fruits de mer, crevettes et moules dans une paella généreuse, à déguster en plein air place de l’église
.
Place de l’église Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 21 13 69 chezpompomfoodtruck@gmail.com
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English :
At Pom Pom, Food Truck & Events, we’re offering our « Saulzet » paella! Seafood, shrimp, and mussels in a hearty paella—enjoy it outdoors at Place de l’Église.
L’événement Soirée Paella avec Chez Pom Pom Saulzet a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule
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