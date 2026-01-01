Soirée paëlla rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier
Soirée paëlla rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier samedi 31 janvier 2026.
Soirée paëlla
rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Organisée par le club de tennis et animé par Fou Allier.
.
rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 81 00 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the tennis club and hosted by Fou Allier.
L’événement Soirée paëlla Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région