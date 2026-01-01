Soirée paëlla rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier

Soirée paëlla

rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Organisée par le club de tennis et animé par Fou Allier.

.

rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 81 00 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the tennis club and hosted by Fou Allier.

L’événement Soirée paëlla Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région