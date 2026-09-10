Soirée paella Salle des fêtes de Morterolles-sur-Semme Bessines-sur-Gartempe

Informations pratiques

Bessines-sur-Gartempe

Soirée paella

Salle des fêtes de Morterolles-sur-Semme 1 Rue de l’Abbé Dayrat Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’Association Passeport pour l’Amitié vous invite à une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la gourmandise et de la bonne humeur ! Au menu, une savoureuse paella à partager dans une ambiance chaleureuse et festive, avec apéritif, repas, vin et animation pour profiter pleinement de ce joli moment entre amis, en famille ou simplement pour le plaisir de se retrouver. Une belle occasion de passer une soirée pleine de saveurs, de rires et de convivialité autour d’un bon repas. Alors, laissez-vous tenter par une petite escapade espagnole et venez partager cette soirée paella avec nous ! .

Salle des fêtes de Morterolles-sur-Semme 1 Rue de l’Abbé Dayrat Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 69 35 22 veronique.depuichaffray@orange.fr

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English : Soirée paella

L’événement Soirée paella Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Monts du Limousin