Soirée paëlla – Salle socioculturel Besson, 17 mai 2025 19:00, Besson.

Allier

Soirée paëlla Salle socioculturel 6 Route des Boitins Besson Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Soirée paëlla festive organisée par l’interassociation de Besson au centre socioculturel. Ambiance conviviale avec repas complet (sangria, paëlla, dessert, vin, café) et animation dansante à partir de 19h. Sur réservation.

Salle socioculturel 6 Route des Boitins

Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 07 78 27

English :

Festive paëlla evening organized by the Besson Interassociation at the Centre Socioculturel. Convivial atmosphere with full meal (sangria, paella, dessert, wine, coffee) and dancing from 7pm. Reservations required.

German :

Festlicher Paella-Abend, organisiert von der Interassociation de Besson im Centre socioculturel. Gesellige Atmosphäre mit kompletter Mahlzeit (Sangria, Paella, Dessert, Wein, Kaffee) und Tanzeinlage ab 19 Uhr. Auf Reservierung.

Italiano :

Serata di festa a base di paella organizzata dall’associazione Besson presso il centro socio-culturale. Atmosfera conviviale con pasto completo (sangria, paella, dessert, vino, caffè) e balli dalle 19.00. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Noche festiva de paella organizada por la interasociacion Besson en el centro sociocultural. Ambiente distendido con comida completa (sangría, paella, postre, vino, café) y baile a partir de las 19.00 h. Imprescindible reservar.

