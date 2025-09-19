Soirée Paella Bodega à la Manade Caillan petite route de la Massane, Saint-Rémy-de-Provence
Soirée Paella Bodega à la Manade Caillan
Vendredi 19 septembre 2025 à partir de 19h. petite route de la Massane, Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-09-19 19:00:00
2025-09-19
Participez à la soirée paëlla bodega de la manade Caillan à Saint-Rémy-de-Provence !
Rendez-vous le vendredi 19 septembre, à partir de 19h pour une soirée paëlla bodega. Le thème de la soirée, les années 80 !
Profitez d’une démonstration de danse sévillane avec le groupe Los Del Patio
Sur place animation musicale et possibilité de restauration sur réservation. .
petite route de la Massane, Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 82 14 manadecaillan@aol.com
English :
Join us for a paella and bodega evening at the Caillan ranch in Saint-Rémy-de-Provence!
German :
Nehmen Sie an der Paella- und Bodega-Party der Manade Caillan in Saint-Rémy-de-Provence teil!
Italiano :
Partecipate alla serata paëlla bodega alla manade Caillan di Saint-Rémy-de-Provence!
Espanol :
¡Participe en la velada paëlla bodega en la manade Caillan de Saint-Rémy-de-Provence!
