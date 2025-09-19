Soirée Paella Bodega à la Manade Caillan petite route de la Massane, Saint-Rémy-de-Provence

Soirée Paella Bodega à la Manade Caillan

Vendredi 19 septembre 2025 à partir de 19h. petite route de la Massane, Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-09-19 19:00:00

Participez à la soirée paëlla bodega de la manade Caillan à Saint-Rémy-de-Provence !

Rendez-vous le vendredi 19 septembre, à partir de 19h pour une soirée paëlla bodega. Le thème de la soirée, les années 80 !

Profitez d’une démonstration de danse sévillane avec le groupe Los Del Patio



Sur place animation musicale et possibilité de restauration sur réservation. .

petite route de la Massane, Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 82 14 manadecaillan@aol.com

English :

Join us for a paella and bodega evening at the Caillan ranch in Saint-Rémy-de-Provence!

German :

Nehmen Sie an der Paella- und Bodega-Party der Manade Caillan in Saint-Rémy-de-Provence teil!

Italiano :

Partecipate alla serata paëlla bodega alla manade Caillan di Saint-Rémy-de-Provence!

Espanol :

¡Participe en la velada paëlla bodega en la manade Caillan de Saint-Rémy-de-Provence!

