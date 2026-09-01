Informations pratiques

Brassempouy

Soirée Paëlla

L’Estanquet Deu Guit Brassempouy Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24 23:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Une soirée aux saveurs de l’Espagne vous attend à la Ferme Moulié !

Rendez-vous jeudi 24 septembre à partir de 19h pour une généreuse Paëlla Royale à volonté, préparée avec gambas, fruits de mer et poulet.

Profitez d’un moment gourmand et convivial, sur place ou à emporter.

Réservation conseillée auprès de Lionel. .

L’Estanquet Deu Guit Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

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English : Soirée Paëlla

L’événement Soirée Paëlla Brassempouy a été mis à jour le 2026-09-09 par Landes Chalosse