Soirée Paëlla Breitenbach

Soirée Paëlla

31a route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le Football Club de Breitenbach organise une soirée paëlla à volonté, dessert et café, inscrivez-vous avant le 2 février 2026 pour ne pas manquer cet événement ! .

31a route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 14 93 55 49

