Soirée Paëlla Breitenbach
Soirée Paëlla Breitenbach samedi 7 février 2026.
Soirée Paëlla
31a route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le Football Club de Breitenbach organise une soirée paëlla à volonté, dessert et café, inscrivez-vous avant le 2 février 2026 pour ne pas manquer cet événement ! .
31a route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 14 93 55 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Paëlla Breitenbach a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé