Soirée Paëlla Cauneille

Soirée Paëlla Cauneille samedi 6 septembre 2025.

Soirée Paëlla

Cauneille Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Finale des tournois de pétanque estivales à Cauneille suivis d’une soirée Paëlla ouvert à tout le monde. Réservation du repas avant le 29 août au 06 07 34 22 21.

Finale des tournois de pétanque estivales à Cauneille suivis d’une soirée Paëlla ouvert à tout le monde. Réservation du repas avant le 29 août au 06 07 34 22 21. .

Cauneille 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 22 21

English : Soirée Paëlla

Final of the summer pétanque tournaments in Cauneille followed by a Paëlla evening open to all. Reservations for the meal before August 29 on 06 07 34 22 21.

German : Soirée Paëlla

Finale der sommerlichen Pétanque-Turniere in Cauneille, gefolgt von einem Paella-Abend, der für alle offen ist. Reservierung des Essens bis zum 29. August unter 06 07 34 22 21.

Italiano :

Finale dei tornei estivi di pétanque a Cauneille seguita da una serata Paëlla aperta a tutti. Le prenotazioni per il pasto devono essere effettuate entro il 29 agosto al numero 06 07 34 22 21.

Espanol :

Final de los torneos de verano de petanca en Cauneille seguida de una velada de Paëlla abierta a todos. Las reservas para la comida deben hacerse antes del 29 de agosto llamando al 06 07 34 22 21.

L’événement Soirée Paëlla Cauneille a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans