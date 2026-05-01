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Soirée Paella & DJ Le Serlio Ancy-le-Franc

Soirée Paella & DJ Le Serlio Ancy-le-Franc vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Le Serlio

Adresse : 4 Pl. Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc

Ville : 89160 Ancy-le-Franc

Département : Yonne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 19.9 19.9 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ancy-le-Franc

Soirée Paella & DJ

Le Serlio 4 Pl. Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : 19.9 – 19.9 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

SOIRÉE PAELLA & DJ
Ambiance espagnole !
Vendredi 22 mai
À partir de 19h
️ Paella géante
DJ toute la soirée
Musique • Danse • Bonne humeur
Venez passer une soirée festive et conviviale
Sur place À emporter
Réservation conseillée
✨ Sortez les amis, invitez la famille…
La soirée s’annonce caliente !   .

Le Serlio 4 Pl. Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 62 44 

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English : Soirée Paella & DJ

L’événement Soirée Paella & DJ Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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