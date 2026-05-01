Soirée Paella & DJ Le Serlio Ancy-le-Franc

Ancy-le-Franc

Soirée Paella & DJ

Le Serlio 4 Pl. Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : 19.9 – 19.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

SOIRÉE PAELLA & DJ

Ambiance espagnole !

Vendredi 22 mai

À partir de 19h

️ Paella géante

DJ toute la soirée

Musique • Danse • Bonne humeur

Venez passer une soirée festive et conviviale

Sur place À emporter

Réservation conseillée

✨ Sortez les amis, invitez la famille…

La soirée s’annonce caliente ! .

Le Serlio 4 Pl. Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 62 44

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English : Soirée Paella & DJ

L’événement Soirée Paella & DJ Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois