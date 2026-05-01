Soirée Paella & DJ Le Serlio Ancy-le-Franc
Soirée Paella & DJ Le Serlio Ancy-le-Franc vendredi 22 mai 2026.
Ancy-le-Franc
Soirée Paella & DJ
Le Serlio 4 Pl. Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Yonne
Tarif : 19.9 – 19.9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
SOIRÉE PAELLA & DJ
Ambiance espagnole !
Vendredi 22 mai
À partir de 19h
️ Paella géante
DJ toute la soirée
Musique • Danse • Bonne humeur
Venez passer une soirée festive et conviviale
Sur place À emporter
Réservation conseillée
✨ Sortez les amis, invitez la famille…
La soirée s’annonce caliente ! .
Le Serlio 4 Pl. Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 62 44
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English : Soirée Paella & DJ
L’événement Soirée Paella & DJ Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois