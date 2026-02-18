Soirée Paëlla d’Ormoy Animation Loisir

Salle des fêtes d’Ormoy Ormoy Haute-Saône

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Soirée dansante autour d’une paëlla par le traiteur Au Poil de Belfort. Animée par Aurélien et Cyril d’ Animation concept.

Réservez votre place jusqu’au 07 mars par téléphone. .

Salle des fêtes d’Ormoy Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 28 52 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Paëlla d’Ormoy Animation Loisir

L’événement Soirée Paëlla d’Ormoy Animation Loisir Ormoy a été mis à jour le 2026-02-18 par JUSSEY TOURISME