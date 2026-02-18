Soirée Paëlla d’Ormoy Animation Loisir Ormoy
Soirée Paëlla d’Ormoy Animation Loisir Ormoy samedi 14 mars 2026.
Soirée Paëlla d’Ormoy Animation Loisir
Salle des fêtes d’Ormoy Ormoy Haute-Saône
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 23:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Soirée dansante autour d’une paëlla par le traiteur Au Poil de Belfort. Animée par Aurélien et Cyril d’ Animation concept.
Réservez votre place jusqu’au 07 mars par téléphone. .
Salle des fêtes d’Ormoy Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 28 52 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Paëlla d’Ormoy Animation Loisir
L’événement Soirée Paëlla d’Ormoy Animation Loisir Ormoy a été mis à jour le 2026-02-18 par JUSSEY TOURISME