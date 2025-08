Soirée Paëlla Parking salle des fêtes Doudrac

Soirée Paëlla Parking salle des fêtes Doudrac vendredi 22 août 2025.

Soirée Paëlla

Parking salle des fêtes D250 Doudrac Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Soirée paëlla sur le parking de la salle des fêtes, animée par Momo, ambiance nostalgie années 80.

Menu Sangria / entrées / paella / fromages / dessert / Vin et café compris

Réservation par téléphone obligatoire avant le 18 août 2025.

Parking salle des fêtes D250 Doudrac 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 17 87 86

English : Soirée Paëlla

Paella evening in the village hall parking lot, hosted by Momo, 80s nostalgia.

Menu: Sangria / starters / paella / cheese / dessert / wine and coffee included

Reservations must be made by telephone before August 18, 2025.

German : Soirée Paëlla

Paella-Abend auf dem Parkplatz des Festsaals, moderiert von Momo, nostalgische Atmosphäre der 80er Jahre.

Menü: Sangria / Vorspeisen / Paella / Käse / Dessert / Wein und Kaffee inklusive

Telefonische Reservierung vor dem 18. August 2025 erforderlich.

Italiano :

Serata di paella nel parcheggio del municipio, a cura di Momo, nostalgia anni ’80.

Menu: sangria / antipasti / paella / formaggio / dessert / vino e caffè inclusi

Prenotazione telefonica obbligatoria entro il 18 agosto 2025.

Espanol : Soirée Paëlla

Noche de paella en el aparcamiento del ayuntamiento, a cargo de Momo, nostalgia de los 80.

Menú: sangría / entrantes / paella / queso / postre / vino y café incluidos

Las reservas deben hacerse por teléfono antes del 18 de agosto de 2025.

