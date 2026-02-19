Soirée Paella du TENNIS Pierrefitte-sur-Loire
Soirée Paella du TENNIS Pierrefitte-sur-Loire samedi 18 avril 2026.
Soirée Paella du TENNIS
Salle des fêtes Pierrefitte-sur-Loire Allier
Tarif : – – 12 EUR
Moins de 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-19 03:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Paella par la rôtisserie des saveurs
.
Salle des fêtes Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 80 50 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Paella by la rôtisserie des saveurs
L’événement Soirée Paella du TENNIS Pierrefitte-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire