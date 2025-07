Soirée paëlla et année 80’s à la salle des fêtes Livarot Rue Racine Livarot-Pays-d’Auge

Soirée paëlla et année 80’s à la salle des fêtes Livarot Rue Racine Livarot-Pays-d’Auge samedi 13 septembre 2025.

Soirée paëlla et année 80’s à la salle des fêtes Livarot

Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 19:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Le Comité des Fêtes de Livarot organise une soirée paëlla et année 80’s à la salle des fêtes de Livarot le samedi 13 septembre à partir de 19h30.

Le Comité des Fêtes de Livarot organise une soirée paëlla et année 80’s à la salle des fêtes de Livarot le samedi 13 septembre à partir de 19h30. .

Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 29 53 67 14

English : Soirée paëlla et année 80’s à la salle des fêtes Livarot

The Comité des Fêtes de Livarot is organizing a paella and 80’s party at the Salle des Fêtes in Livarot on Saturday September 13 from 7.30pm.

German : Soirée paëlla et année 80’s à la salle des fêtes Livarot

Das Festkomitee von Livarot organisiert am Samstag, den 13. September ab 19.30 Uhr einen Paella- und 80er-Jahre-Abend in der Festhalle von Livarot.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Livarot organizza una festa a base di paella e anni ’80 presso la Salle des Fêtes di Livarot sabato 13 settembre a partire dalle 19.30.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Livarot organiza una paella y una fiesta ochentera en la Salle des Fêtes de Livarot el sábado 13 de septiembre a partir de las 19.30 h.

L’événement Soirée paëlla et année 80’s à la salle des fêtes Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-07-21 par OT CA de Lisieux Normandie