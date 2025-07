Soirée paëlla et concert au camping Saint-Didier-en-Velay

Soirée paëlla et concert au camping Saint-Didier-en-Velay samedi 12 juillet 2025.

Soirée paëlla et concert au camping

Camping La Fressange Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Venez passer une soirée conviviale avec Les Afficheurs, un groupe chaleureux venu tout droit d’Ardèche !

Entrée libre. Paëlla sur place sur réservation.

Camping La Fressange Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 25 28

English :

Come and spend a convivial evening with Les Afficheurs, a warm-hearted group from the Ardèche!

Admission free. Paëlla available on reservation.

German :

Verbringen Sie einen geselligen Abend mit Les Afficheurs, einer herzlichen Gruppe direkt aus der Ardèche!

Der Eintritt ist frei. Paëlla vor Ort auf Reservierung.

Italiano :

Venite a trascorrere una serata conviviale con Les Afficheurs, un gruppo di persone calorose dell’Ardèche!

Ingresso libero. Paëlla disponibile su prenotazione.

Espanol :

Venga a disfrutar de una agradable velada con Les Afficheurs, un grupo de Ardèche de gran cordialidad

Entrada gratuita. Paëlla disponible previa reserva.

