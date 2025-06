Soirée Paëlla et Concert Le GZ Bar Curgy 27 juin 2025 19:00

Saône-et-Loire

Soirée Paëlla et Concert Le GZ Bar 12 route d’Autun Curgy Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Rendez-vous au GZ pour une soirée placée sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité ! Le groupe Kitch United revient en force pour enflammer la scène avec un concert live qui vous fera replonger dans les plus grands tubes des années 80 à 2000. Ambiance garantie, où la bonne humeur et l’envie de danser seront au rendez-vous !

Au programme de cette soirée exceptionnelle :

Une paëlla géante préparée sur place pour ravir vos papilles.

Un concert énergique de Kitch United qui revisitera les meilleurs hits des dernières décennies, pour le plus grand plaisir des amateurs de musique rétro et des danseurs invétérés.

Une ambiance festive et chaleureuse à partager en famille, entre amis ou entre collègues.

Réservez vite repas + concert avant le 20/06.

Ne tardez pas, les places sont limitées et partent rapidement ! Venez nombreux pour passer une soirée inoubliable sous le signe de la musique et de la gourmandise ! .

Le GZ Bar 12 route d’Autun

Curgy 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 29 15 22 le.gzbar@gmail.com

