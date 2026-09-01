UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dinéault

Soirée Paëlla et concert D’elfe in Breizh Dinéault

samedi 19 septembre 2026 · D'elfe in Breizh · Dinéault

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
D'elfe in Breizh
Adresse
12 Place de l'Église
Ville
29150 Dinéault
Département
Finistère
Tarif

Dinéault

Soirée Paëlla et concert

D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Soirée Paëlla et concert de Los del fuego (trio fiesta espagnola)
Tarif paëlla (sangria avec et sans alcool et dessert inclus) + concert 29€
Attention places limitées réservations obligatoires jusqu’au 11 septembre   .

D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 9 67 41 58 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Paëlla et concert Dinéault a été mis à jour le 2026-09-01 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE