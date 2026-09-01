Soirée Paëlla et concert D’elfe in Breizh Dinéault

Informations pratiques

Dinéault

Soirée Paëlla et concert

D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soirée Paëlla et concert de Los del fuego (trio fiesta espagnola)

Tarif paëlla (sangria avec et sans alcool et dessert inclus) + concert 29€

Attention places limitées réservations obligatoires jusqu’au 11 septembre .

D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 9 67 41 58 44

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English :

L’événement Soirée Paëlla et concert Dinéault a été mis à jour le 2026-09-01 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE