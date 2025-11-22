Soirée Paëlla et dansante

Salle des Fêtes Bayet Allier

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Un menu complet pour une ambiance festive assurée. Réservez vite, avant le 12 novembre !

Salle des Fêtes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 01 89 12

English :

A full menu for a guaranteed festive atmosphere. Reserve now, before November 12!

German :

Ein komplettes Menü für eine garantiert festliche Stimmung. Reservieren Sie schnell, noch vor dem 12. November!

Italiano :

Un menu completo per un’atmosfera di festa garantita. Prenotate in fretta, prima del 12 novembre!

Espanol :

Un menú completo para un ambiente festivo garantizado. Reserve rápido, antes del 12 de noviembre

L’événement Soirée Paëlla et dansante Bayet a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Val de Sioule