Soirée Paëlla et dansante Bayet
Soirée Paëlla et dansante Bayet samedi 22 novembre 2025.
Soirée Paëlla et dansante
Salle des Fêtes Bayet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Un menu complet pour une ambiance festive assurée. Réservez vite, avant le 12 novembre !
.
Salle des Fêtes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 01 89 12
English :
A full menu for a guaranteed festive atmosphere. Reserve now, before November 12!
German :
Ein komplettes Menü für eine garantiert festliche Stimmung. Reservieren Sie schnell, noch vor dem 12. November!
Italiano :
Un menu completo per un’atmosfera di festa garantita. Prenotate in fretta, prima del 12 novembre!
Espanol :
Un menú completo para un ambiente festivo garantizado. Reserve rápido, antes del 12 de noviembre
L’événement Soirée Paëlla et dansante Bayet a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Val de Sioule