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Soirée Paëlla et Feu d’artifice Vimory

Soirée Paëlla et Feu d’artifice Vimory

Soirée Paëlla et Feu d’artifice Vimory samedi 20 juin 2026.

Adresse : 19 Rue de la Fontenelle

Ville : 45700 Vimory

Département : Loiret

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vimory

Soirée Paëlla et Feu d’artifice

19 Rue de la Fontenelle Vimory Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Soirée Paëlla et Feu d’artifice
Soirée Paëlla animée par FD EVENTS et feu d’artifice à 23h00.
Inscriptions à la mairie avant le 17/06/26.   .

19 Rue de la Fontenelle Vimory 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 00 65 

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English :

Paëlla and fireworks evening

L’événement Soirée Paëlla et Feu d’artifice Vimory a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS