Soirée Paëlla et Feu d’artifice Vimory
Soirée Paëlla et Feu d’artifice Vimory samedi 20 juin 2026.
Vimory
Soirée Paëlla et Feu d’artifice
19 Rue de la Fontenelle Vimory Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée Paëlla et Feu d’artifice
Soirée Paëlla animée par FD EVENTS et feu d’artifice à 23h00.
Inscriptions à la mairie avant le 17/06/26. .
19 Rue de la Fontenelle Vimory 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 00 65
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English :
Paëlla and fireworks evening
L’événement Soirée Paëlla et Feu d’artifice Vimory a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS