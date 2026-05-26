Vimory

Soirée Paëlla et Feu d’artifice

19 Rue de la Fontenelle Vimory Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée Paëlla et Feu d’artifice

Soirée Paëlla animée par FD EVENTS et feu d’artifice à 23h00.

Inscriptions à la mairie avant le 17/06/26. .

19 Rue de la Fontenelle Vimory 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 00 65

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English :

Paëlla and fireworks evening

L’événement Soirée Paëlla et Feu d’artifice Vimory a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS