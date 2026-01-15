Soirée Paëlla Salle d’Animation Gabarret
Soirée Paëlla Salle d’Animation Gabarret samedi 24 janvier 2026.
Soirée Paëlla
Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Allez vous régaler avec une délicieuse Paëlla tout en soutenant une bonne cause pour l’école de Rugby de Gabarret et son voyage à Barcelone !
Amateur du ballon ovale, la soirée sera également l’occasion de regarder ensemble le match de Top 14 entre Toulouse et Pau !
Réservation conseillée
Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 21 23 06
English : Soirée Paëlla
Treat yourself to a delicious Paëlla while supporting a good cause for the Gabarret Rugby School and its trip to Barcelona!
If you’re a fan of the oval ball, the evening will also be an opportunity to watch the Top 14 match between Toulouse and Pau!
Reservations recommended
L’événement Soirée Paëlla Gabarret a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Landes d’Armagnac