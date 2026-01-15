Soirée Paëlla Salle d’Animation Gabarret

Soirée Paëlla

Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Allez vous régaler avec une délicieuse Paëlla tout en soutenant une bonne cause pour l’école de Rugby de Gabarret et son voyage à Barcelone !

Amateur du ballon ovale, la soirée sera également l’occasion de regarder ensemble le match de Top 14 entre Toulouse et Pau !

Réservation conseillée

Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 21 23 06

English : Soirée Paëlla

Treat yourself to a delicious Paëlla while supporting a good cause for the Gabarret Rugby School and its trip to Barcelona!

If you’re a fan of the oval ball, the evening will also be an opportunity to watch the Top 14 match between Toulouse and Pau!

Reservations recommended

