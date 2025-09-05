Soirée paëlla-Karaoké Le Jarnois Saint-Agnan
Le Jarnois Domaine du Bois du Loup Saint-Agnan Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Le Domaine du Bois du Loup vous propose une soirée Paella-karaoké, tous les 1er vendredi du mois d’avril à septembre. Sur réservation .
Le Jarnois Domaine du Bois du Loup Saint-Agnan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 07 71 domaineduboisduloup@gmail.com
