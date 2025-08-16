Soirée Paëlla La Charce
Soirée Paëlla La Charce samedi 16 août 2025.
Soirée Paëlla
Le village La Charce Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-08-16 15:00:00
fin : 2025-08-16 22:00:00
2025-08-16
Ouverture de la buvette de 15h à 21h
Terrains de quilles et de boules finlandaises
Vente de billets de tombola (4 lots) 2€/ticket
21h paëlla, fromage, dessert, vins, tirage de la tombola
Le village La Charce 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 64 02 92
English :
Refreshment stand open from 3 pm to 9 pm
Bowling and Finnish boules courts
Sale of raffle tickets (4 prizes): 2?/ticket
9pm: paella, cheese, dessert, wine, tombola draw
German :
Öffnung des Imbissstandes von 15:00 bis 21:00 Uhr
Kegelbahnen und finnische Kugeln
Verkauf von Losen für die Tombola (4 Lose): 2 Lose
21 Uhr: Paella, Käse, Dessert, Weine, Tombola-Ziehung
Italiano :
Punto di ristoro aperto dalle 15.00 alle 21.00
Campi da bocce e bocce finlandesi
Vendita di biglietti della tombola (4 premi): 2€/biglietto
ore 21.00: paella, formaggio, dessert, vino, estrazione della tombola
Espanol :
Puesto de refrescos abierto de 15.00 a 21.00 horas
Bolera y petanca finlandesa
Venta de boletos de tómbola (4 premios): 2 euros/boleto
21 h: paella, queso, postre, vino, sorteo de la tómbola
L’événement Soirée Paëlla La Charce a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale