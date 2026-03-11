Soirée Paëlla La Fouillade

Soirée Paëlla

Le samedi 28 Mars à la salle des fêtes d’Arcanhac, l’Association des Parents d’Elèves de l’école Jean Lafon de La Fouillade vous convie à sa première Soirée Paëlla-Concert !

Les actions menées par l’A.P.E permettent de collecter des fonds qui financent les activités éducatives organisées par les enseignantes pour les élèves de l’école sorties cinéma, théâtre, voyage scolaire, etc. Le quine et le marché de Noël sont les manifestations phares de l’A.P.E Jean Lafon. Cette année l’équipe des bénévoles a eu l’envie de lancer une nouvelle proposition conviviale : un repas-concert.

Cette soirée festive débutera à 19H00 autour d’un apéro-tapas. Le repas sera fait maison une paëlla et en dessert une crème catalane seront servies à partir de 20H00.

Dès 21H00 , Quercy Noïz un groupe lotois, vous proposera un concert avec des reprises funky de classiques intemporels de reggae, pop et soul ! 8 .

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 6 89 72 57 32 apejeanlafan@gmail.com

English :

On Saturday 28 March at the Salle des Fêtes in Arcanhac, the Association des Parents d?Elèves de l?école Jean Lafon de La Fouillade invites you to its first Paëlla-Concert Evening!

