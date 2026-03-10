Soirée Paëlla Salle socioculturelle Lurcy-Lévis

Soirée Paëlla

Salle socioculturelle 1 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04 01:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Soirée paella organisée par les sapeurs pompiers.

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Salle socioculturelle 1 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 36 40 45

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English :

Paella evening organized by the fire department.

L’événement Soirée Paëlla Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région