Soirée Paëlla Salle socioculturelle Lurcy-Lévis
Soirée Paëlla Salle socioculturelle Lurcy-Lévis samedi 4 avril 2026.
Soirée Paëlla
Salle socioculturelle 1 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
– 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:00:00
fin : 2026-04-04 01:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Soirée paella organisée par les sapeurs pompiers.
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Salle socioculturelle 1 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 36 40 45
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English :
Paella evening organized by the fire department.
L’événement Soirée Paëlla Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région