Soirée Paëlla Maison le bourg Sousmoulins

Soirée Paëlla Maison

le bourg Salle des fêtes Sousmoulins Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Soirée Paëlla

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le bourg Salle des fêtes Sousmoulins 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 52 60 13 slcsousmoulins@gmail.com

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English :

Paëlla evening

L’événement Soirée Paëlla Maison Sousmoulins a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge