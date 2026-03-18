Soirée Paëlla Maison le bourg Sousmoulins
Soirée Paëlla Maison le bourg Sousmoulins samedi 12 septembre 2026.
Soirée Paëlla Maison
le bourg Salle des fêtes Sousmoulins Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Soirée Paëlla
.
le bourg Salle des fêtes Sousmoulins 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 52 60 13 slcsousmoulins@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Paëlla evening
L’événement Soirée Paëlla Maison Sousmoulins a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge