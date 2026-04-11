Montamel

Soirée Paëlla

Salle des fêtes Montamel Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le comité des fêtes de Montamel organise une soirée Paëlla

Le comité des fêtes de Montamel organise une soirée Paëlla. Repas convivial et partage au rendez-vous !

On vous attend nombreux dans la bonne humeur pour passer un bon moment ensemble et se régaler.

.

Salle des fêtes Montamel 46310 Lot Occitanie +33 7 54 36 05 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Montamel festival committee organizes a Paëlla evening

L’événement Soirée Paëlla Montamel a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Gourdon