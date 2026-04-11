Soirée Paëlla Montamel
Soirée Paëlla Montamel samedi 11 avril 2026.
Montamel
Soirée Paëlla
Salle des fêtes Montamel Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le comité des fêtes de Montamel organise une soirée Paëlla
Le comité des fêtes de Montamel organise une soirée Paëlla. Repas convivial et partage au rendez-vous !
On vous attend nombreux dans la bonne humeur pour passer un bon moment ensemble et se régaler.
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Salle des fêtes Montamel 46310 Lot Occitanie +33 7 54 36 05 06
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English :
The Montamel festival committee organizes a Paëlla evening
L’événement Soirée Paëlla Montamel a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Gourdon