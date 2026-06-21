Thonnance-lès-Joinville

Soirée Paella Musicale

Les Jardins de Mon Moulin Thonnance-lès-Joinville Haute-Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Tout public

Laissez-vous tenter par une soirée placée sous le signe de la gourmandise et de la convivialité. Dans un cadre verdoyant et chaleureux, profitez d’une visite du jardin avant de déguster une délicieuse paella préparée sur place, le tout dans une ambiance musicale assurée par DJ Tcheco. Que vous veniez en famille, entre amis ou entre collègues, cette soirée promet un agréable moment de partage et de détente. Les places étant limitées, la réservation est indispensable. .

Les Jardins de Mon Moulin Thonnance-lès-Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 50 74 92

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English :

L’événement Soirée Paella Musicale Thonnance-lès-Joinville a été mis à jour le 2026-06-21 par Antenne de Joinville