Soirée Paëlla Salle Claude Bellin Plomodiern samedi 18 octobre 2025.
Soirée Paëlla
Salle Claude Bellin Place Saint-Yves Plomodiern Finistère
Repas paëlla et soirée dansante animée par DJ Funny.
Réservation pas SMS au 06 08 84 12 71 .
Salle Claude Bellin Place Saint-Yves Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 08 84 12 71
L’événement Soirée Paëlla Plomodiern a été mis à jour le 2025-08-28 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE