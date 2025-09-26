Soirée paëlla Razac-d’Eymet

Soirée paëlla Razac-d’Eymet vendredi 26 septembre 2025.

Soirée paëlla

Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Le comité des fêtes vous propose une soirée paëlla accompagnée d’un bar et d’une animation musicale !

Venez nombreux vous amuser avec nous !

Au menu

– Apéritif

– Paëlla

– Glace

N’oubliez pas vos couverts !

Sur réservation avant le 20 septembre, places limitées.

Les feux d’artifices seront tirés à 22h !! (offerts par la Municipalité) .

Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 72 89 razac.en.fete@gmail.com

