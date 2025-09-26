Soirée paëlla Razac-d’Eymet
Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Le comité des fêtes vous propose une soirée paëlla accompagnée d’un bar et d’une animation musicale !
Venez nombreux vous amuser avec nous !
Au menu
– Apéritif
– Paëlla
– Glace
N’oubliez pas vos couverts !
Sur réservation avant le 20 septembre, places limitées.
Les feux d’artifices seront tirés à 22h !! (offerts par la Municipalité) .
Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 72 89 razac.en.fete@gmail.com
