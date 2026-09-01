Informations pratiques

Razac-d’Eymet

Soirée paëlla

Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le comité des fêtes vous propose une soirée paëlla ! Venez nombreux passer un bon moment avec nous !

Au menu :

– Apéritif

– Paëlla

– Glace

N’oubliez pas vos couverts !

Sur réservation avant le 20 septembre, places limitées. .

Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 72 89 razac.en.fete@gmail.com

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English : Soirée paëlla

L’événement Soirée paëlla Razac-d’Eymet a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides