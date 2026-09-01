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AGENDA · Razac-d'Eymet

Soirée paëlla Razac-d’Eymet

samedi 26 septembre 2026 · Razac-d'Eymet

Soirée paëlla Razac-d’Eymet

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Espace Michel Jeury
Ville
24500 Razac-d'Eymet
Département
Dordogne
Tarif
8 8 8 Tarif réduit

Razac-d’Eymet

Soirée paëlla

Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Le comité des fêtes vous propose une soirée paëlla ! Venez nombreux passer un bon moment avec nous !

Au menu :
– Apéritif
– Paëlla
– Glace

N’oubliez pas vos couverts !
Sur réservation avant le 20 septembre, places limitées.   .

Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 72 89  razac.en.fete@gmail.com

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English : Soirée paëlla

L’événement Soirée paëlla Razac-d’Eymet a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides