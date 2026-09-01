Soirée paëlla Razac-d’Eymet
samedi 26 septembre 2026 · Razac-d'Eymet
Informations pratiques
Razac-d’Eymet
Soirée paëlla
Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le comité des fêtes vous propose une soirée paëlla ! Venez nombreux passer un bon moment avec nous !
Au menu :
– Apéritif
– Paëlla
– Glace
N’oubliez pas vos couverts !
Sur réservation avant le 20 septembre, places limitées. .
Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 72 89 razac.en.fete@gmail.com
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English : Soirée paëlla
L’événement Soirée paëlla Razac-d’Eymet a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides