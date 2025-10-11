Soirée paëlla Salle Polyvalente Rilhac-Lastours
Soirée paëlla Salle Polyvalente Rilhac-Lastours samedi 11 octobre 2025.
Soirée paëlla
Salle Polyvalente Lastours Rilhac-Lastours Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Dans une ambiance conviviale et animée par « la cerise sur le gâteau », venez profiter d’un repas dansant en famille ou entre amis. Évènement organisé par le comité des fêtes. .
Salle Polyvalente Lastours Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 48 63 76
English : Soirée paëlla
German : Soirée paëlla
Italiano :
Espanol : Soirée paëlla
L’événement Soirée paëlla Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus