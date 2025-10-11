Soirée paëlla Salle Polyvalente Rilhac-Lastours

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Dans une ambiance conviviale et animée par « la cerise sur le gâteau », venez profiter d’un repas dansant en famille ou entre amis. Évènement organisé par le comité des fêtes. .

Salle Polyvalente Lastours Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 48 63 76

