Soirée paëlla Salle des fêtes Rions

Soirée paëlla

Salle des fêtes 13 Rue du Lhyan Rions Gironde

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La MCP Les épaves organise une soirée paëlla le samedi 4 Avril à partir de 18h à la salle des fêtes de Rions, avec buvette et soirée dj.

Menu à 19€ avec apéritif, plat, fromage et dessert. .

Salle des fêtes 13 Rue du Lhyan Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 08 01 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée paëlla

L’événement Soirée paëlla Rions a été mis à jour le 2026-03-04 par La Gironde du Sud