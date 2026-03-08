Soirée paëlla Salle des fêtes Rions
Soirée paëlla Salle des fêtes Rions samedi 4 avril 2026.
Salle des fêtes 13 Rue du Lhyan Rions Gironde
La MCP Les épaves organise une soirée paëlla le samedi 4 Avril à partir de 18h à la salle des fêtes de Rions, avec buvette et soirée dj.
Menu à 19€ avec apéritif, plat, fromage et dessert. .
Salle des fêtes 13 Rue du Lhyan Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 08 01 79
