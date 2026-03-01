Soirée paëlla Roulans
Venez partager un moment chaleureux et gourmand autour d’une ambiance conviviale et festive.
Apéritif offert
Paëlla
Fromage
Framboisier
Soirée organisée par le FC Aigremont Montoille .
Espace culturel Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 99 37 14
