Soirée paëlla

Espace culturel Roulans Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez partager un moment chaleureux et gourmand autour d’une ambiance conviviale et festive.

Apéritif offert

Paëlla

Fromage

Framboisier

Soirée organisée par le FC Aigremont Montoille .

Espace culturel Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 99 37 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée paëlla

L’événement Soirée paëlla Roulans a été mis à jour le 2026-03-02 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS