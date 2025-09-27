Soirée Paëlla royale Concert à la Clé des champs Saint Sernin de Duras Saint-Sernin
Soirée Paëlla royale Concert à la Clé des champs Saint Sernin de Duras Saint-Sernin samedi 27 septembre 2025.
69 Route de Saint-Sernin Saint-Sernin Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Vendredi 5 Septembre, soirée plancha (viandes, poisson et légumes).
Et le Samedi 27 Septembre
Belle soirée Paella avec concert. Pensez à réserver.
Le soleil est là, notre terrasse est prête pour vous accueillir. Lundi, mardi jeudi, vendredi et samedi midi, vendredi et samedi soir, dimanche matin pour boire un verre, déjeuner dîner où manger des huîtres.
N’hésitez pas à nous contacter pour d’éventuelles précisions. .
+33 5 53 94 84 63
