Soirée Paëlla royale Concert à la Clé des champs Saint Sernin de Duras Saint-Sernin

Soirée Paëlla royale Concert à la Clé des champs Saint Sernin de Duras Saint-Sernin samedi 27 septembre 2025.

Soirée Paëlla royale Concert à la Clé des champs Saint Sernin de Duras

69 Route de Saint-Sernin Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Vendredi 5 Septembre, soirée plancha (viandes, poisson et légumes).

Et le Samedi 27 Septembre

Belle soirée Paella avec concert. Pensez à réserver.

Le soleil est là, notre terrasse est prête pour vous accueillir. Lundi, mardi jeudi, vendredi et samedi midi, vendredi et samedi soir, dimanche matin pour boire un verre, déjeuner dîner où manger des huîtres.

N’hésitez pas à nous contacter pour d’éventuelles précisions. .

69 Route de Saint-Sernin Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 84 63

English : Soirée Paëlla royale Concert à la Clé des champs Saint Sernin de Duras

German : Soirée Paëlla royale Concert à la Clé des champs Saint Sernin de Duras

Italiano :

Espanol : Soirée Paëlla royale Concert à la Clé des champs Saint Sernin de Duras

L’événement Soirée Paëlla royale Concert à la Clé des champs Saint Sernin de Duras Saint-Sernin a été mis à jour le 2025-09-02 par OT du Pays de Duras CDT47