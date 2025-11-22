Soirée paëlla Rustenhart
Samedi 2025-11-22 19:30:00
Entre amis, en famille ou entre collègue de travail, venez déguster notre paella avec un verre de sangria ! Le menu comprend le dessert et le café, assiette anglaise possible à la place de la paëlla.
Ambiance musicale assurée par l’orchestre Chorus. .
Rustenhart 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 38 34 70
